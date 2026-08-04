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Alertan sobre falsos gestores de vivienda

Personas compradoras suelen ser víctimas de fraude: Inmuvi

Por Leonel Mora

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Alertan sobre falsos gestores de vivienda
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       El Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi) de Soledad resaltó la importancia de verificar cada documento en las operaciones de compra – venta de propiedades ubicadas en zonas irregulares, ya que las personas compradoras suelen ser víctimas de fraude por parte de propietarios, vendedores e, incluso, por falsos gestores que piden cantidades significativas de dinero.

      La titular de la dependencia, Daiana Anahí Rosas Rodríguez, precisó que en la actualidad se trabaja en la regularización de predios en 102 fraccionamientos y otros sectores del municipio y que el caso más amplio es el del ejido San Francisco, conocido ahora como colonia Genovevo Rivas Guillén, donde aún existen alrededor de siete mil habitantes sin escrituras.

      Recomendó a las y los particulares que compran terrenos en zonas irregulares que acudan cuanto antes al Inmuvi para iniciar el procedimiento de escrituración, el cual se realiza en coordinación con dependencias estatales, municipales y propietarios originales de los predios. Advirtió que en la Rivas Guillén "seguramente hay familias que están siendo engañadas", por lo que llamó a verificar el estatus de cada predio directamente con la autoridad. El Instituto ofrece asesoría y acompañamiento jurídico sin intermediarios.

      También informó que están por municipalizarse nuevos fraccionamientos en El Huizache, Emiliano Zapata, Las Vías y División del Norte, pertenecientes al ejido Rancho Nuevo, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, podrán contar con todos los servicios públicos municipales.

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