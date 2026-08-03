Sedarh reporta 80 casos activos de gusano barrenador en SLP

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En la actualidad, San Luis Potosí reporta 80 casos activos de ganado afectado por gusano barrenador -larva de la mosca Cochliomyia hominivorax-, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Precisó que el acumulado en lo que va del 2026 está por encima de los mil 500 contagios, cuyos ejemplares ya se recuperaron después de ser sometidos a tratamiento.

Previo a presentar la Expo Ganadera "Tierra Ganadera 2026" en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), exteriorizó que la mayor parte de la incidencia se reportó en los municipios de Guadalcázar y Ciudad del Maíz.

Subrayó que, si bien la mayoría de los animales corresponde a ganado vacuno, también se documentó miasis en gatos y perros, cuyas mascotas recibieron atención de sus propietarios.

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Reveló que la mosca estéril, producida en un banco del estado de Chiapas, recientemente inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya especie ya es esparcida en territorio potosino para controlar la plaga de Cochliomyia hominivorax.

"Estamos atendiendo cualquier caso que nos dicen, sobre todo, la indicación del señor gobernador fue que pusiéramos en alerta a toda la gente, o sea, que no nos agarrará de sorpresa la mosca o el gusano", concluyó.