Lluvias provocan cierres viales en la capital potosina
La SSPC mantiene cerrados bulevar Jacobo Payán y desnivel Manuel José Othón para evitar accidentes.
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San Luis Potosí, S.L.P.- Las lluvias registradas la tarde de este lunes en distintos sectores de la capital potosina dejaron pavimento mojado y ocasionaron el cierre temporal de algunas vialidades, mientras autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución.
Cierres viales y recomendaciones de la SSPC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital informó que, debido a las condiciones climáticas, permanecen cerrados a la circulación el bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita) y el desnivel Manuel José Othón, con el objetivo de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de automovilistas.
Además, la dependencia reportó que las precipitaciones se concentran principalmente en los cuadrantes norte y poniente de la ciudad, por lo que recomendó moderar la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones al conducir.
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Operativo preventivo y vigilancia policial
Como parte del operativo implementado por las autoridades municipales, la Policía de la Capital mantiene activos patrullajes preventivos en las principales vialidades para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias y brindar apoyo a la ciudadanía.
La SSPC pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre el estado de las vialidades y respetar las indicaciones de los elementos de tránsito, ya que las condiciones pueden cambiar conforme continúen las precipitaciones.
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