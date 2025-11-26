logo pulso
SLP

Alza en tarifa del transporte está sujeta a mejoras, dice la SCT

Martínez Acosta habló sobre posibles ajustes para 2026

Por Samuel Moreno

Noviembre 26, 2025 01:44 p.m.
A
Araceli Martínez Acosta / Foto: Pulso

Araceli Martínez Acosta / Foto: Pulso

Un eventual incremento en la tarifa del transporte público para 2026 no está descartado, pero su aprobación podría quedar supeditada al cumplimiento de mejoras por parte de los concesionarios, afirmó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí.

La funcionaria señaló que el ajuste anual a la tarifa responde al encarecimiento generalizado de insumos y servicios, aunque recalcó que el Gobierno estatal ha insistido en que cualquier actualización debe ir acompañada de avances verificables en la calidad del servicio y en el estado de las unidades que prestan el servicio.

Martínez Acosta también se refirió a la posibilidad de que los permisionarios gestionen un subsidio ante el Congreso del Estado, iniciativa que algunos sectores han impulsado como un apoyo financiero para el sector transportista; "el subsidio era cuestión de que se haga la gestión y ya el Congreso, si determina la autorización, pues qué bueno", expresó.

Recordó además que San Luis Potosí es actualmente la única entidad del país que ofrece transporte totalmente gratuito a través de la Red Metro, lo que, dijo, representa un esfuerzo significativo del gobierno por garantizar movilidad accesible sin afectar la economía de los usuarios.

La titular de la SCT subrayó que el análisis para 2026 deberá centrarse en equilibrio: que la actualización tarifaria responda al alza en costos operativos, pero también en la exigencia de modernización vehicular y prestación eficiente del servicio para los potosinos.

