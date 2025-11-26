Torres Sánchez pide diálogo a jubilados de Telesecundarias
Afirmó que el estado ha destinado recursos extraordinarios para mantener operante el fondo
Tras la reciente toma de la Dirección General de Pensiones por parte de docentes jubilados y en activo del sistema de Telesecundarias, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el estado ha destinado recursos extraordinarios para mantener operante el fondo pensionario y atender los compromisos financieros con el magisterio.
El funcionario explicó que el déficit que enfrenta Pensiones responde a una brecha histórica entre lo que los trabajadores aportan mientras están en servicio y la cantidad que reciben al jubilarse, lo que en los últimos años ha obligado al Gobierno estatal a inyectar capital para garantizar el pago de prestaciones.
Tan solo en días recientes, dijo, se transfirieron 850 millones de pesos adicionales para cubrir obligaciones y estabilizar el sistema.
Indicó que, aunque la administración respeta las manifestaciones, considera necesario que las inconformidades se conduzcan por la vía del diálogo para evitar el cierre de instalaciones y afectaciones a usuarios que requieren realizar trámites.
Señaló que el Estado ha cumplido con las obligaciones económicas y que, a partir de ello, también se espera disposición por parte de los grupos inconformes para avanzar en acuerdos sin interrumpir servicios.
El secretario subrayó que la puerta al diálogo permanece abierta y que cualquier diferencia puede abordarse mediante mesas de trabajo formales.
Reiteró que el objetivo es preservar la viabilidad del fondo de pensiones a largo plazo sin que ello implique paralizar oficinas públicas ni limitar el acceso a quienes también dependen del sistema para resolver sus trámites y derechos.
