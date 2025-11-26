Torres Sánchez pide diálogo a jubilados de Telesecundarias

Tras la reciente toma de la Dirección General de Pensiones por parte de docentes jubilados y en activo del sistema de Telesecundarias, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el estado ha destinado recursos extraordinarios para mantener operante el fondo pensionario y atender los compromisos financieros con el magisterio.

El funcionario explicó que el déficit que enfrenta Pensiones responde a una brecha histórica entre lo que los trabajadores aportan mientras están en servicio y la cantidad que reciben al jubilarse, lo que en los últimos años ha obligado al Gobierno estatal a inyectar capital para garantizar el pago de prestaciones.

Tan solo en días recientes, dijo, se transfirieron 850 millones de pesos adicionales para cubrir obligaciones y estabilizar el sistema.

Indicó que, aunque la administración respeta las manifestaciones, considera necesario que las inconformidades se conduzcan por la vía del diálogo para evitar el cierre de instalaciones y afectaciones a usuarios que requieren realizar trámites.

Señaló que el Estado ha cumplido con las obligaciones económicas y que, a partir de ello, también se espera disposición por parte de los grupos inconformes para avanzar en acuerdos sin interrumpir servicios.

El secretario subrayó que la puerta al diálogo permanece abierta y que cualquier diferencia puede abordarse mediante mesas de trabajo formales.

Reiteró que el objetivo es preservar la viabilidad del fondo de pensiones a largo plazo sin que ello implique paralizar oficinas públicas ni limitar el acceso a quienes también dependen del sistema para resolver sus trámites y derechos.