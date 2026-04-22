Amaga AMOTAC con bloqueos carreteros por desdén oficial

El presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, anunció que tomarán las carreteras mexicanas, porque el Gobierno Federal se quedó en un monólogo que mantiene la vigencia de la criminalización a los operadores de pipas por el traslado de agua para abasto en zonas urbanas, pero también por la inseguridad que provoca cientos de robos de camiones por mes.

Luego de reunirse con los operadores de las pipas en un recinto del norte de la capital, el presidente nacional informó que antes de definir una fecha, tomarán el parecer a los operadores, para definir una estrategia que les permita el bloqueo de las carreteras de México.

Dijo que lo que se hará es una movilización porque no se desea que se les busque por separado, para tratar de convencerlos de a uno por uno de que no presionen por sus derechos.

Recordó que el Gobierno Federal ha dejado de aplicar la Norma Oficial Mexicana 012, que bien implementada eliminaría de tajo los problemas de inseguridad que vive el autotransporte de México, por lo que también desde esa perspectiva hay motivos para llevar a las calles una movilización.

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Comentó que no tienen planes de perder el tiempo en tribunales, porque si los diputados hicieron mal las leyes, son ellos quienes la tienen que regresar al estado en que se encontraban, y en vista de que hay un monólogo, los transportistas tienen sus formas de reaccionar.

"Todos nos quejamos de la inseguridad... los transportistas, los ciudadanos, todos se quejan", aseguró.

El dirigente nacional platicó con los transportistas por espacio de dos horas y media, acerca del monólogo del Gobierno Federal, que aparenta ser diálogo. "Ellos se hablan, ellos se contestan y a todo dicen lo que les interesa", concluyó.