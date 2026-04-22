Lluvias y calor intenso se combinan en SLP

Este miércoles 22 de abril, el clima en San Luis Potosí estará marcado por una combinación de lluvias vespertinas y temperaturas elevadas, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas Altiplano y Centro, donde podrían presentarse tormentas eléctricas y tolvaneras durante la tarde, con posibilidad de que estas condiciones se extiendan hacia la región Media.

En contraste, el calor irá en aumento. Un sistema de alta presión en el Pacífico provocará un incremento sostenido en las temperaturas durante la semana, perfilando incluso una onda de calor para el fin de semana. Este escenario también eleva el riesgo de incendios forestales y urbanos.

Por regiones, así se espera el ambiente:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la zona Centro, el termómetro alcanzará los 30 grados como máxima, con una mínima de 12. La Huasteca será la más calurosa, con hasta 37 grados y una mínima de 23.

El Altiplano registrará 31 grados de máxima y 13 de mínima, mientras que la zona Media llegará a los 36 grados, con mínima de 16.

Autoridades piden precaución ante los cambios de clima, evitar actividades que puedan provocar incendios y mantenerse informados ante posibles lluvias intensas por la tarde.