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Amparo acelera un proceso de abogado

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Amparo acelera un proceso de abogado
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      Un amparo obligó a adelantar la revisión de la prisión preventiva impuesta al abogado Diego N., luego de que su defensa acusó al Poder Judicial del Estado (PJE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de retrasar el proceso mediante decisiones que, a su juicio, han vulnerado el debido proceso desde su detención en marzo pasado. La audiencia fue programada para este jueves, después de que inicialmente se pretendía diferir hasta septiembre.

      El equipo jurídico, integrado por al menos 12 abogados penalistas, sostuvo que el litigante ha permanecido privado de la libertad pese a que el delito que enfrenta permite analizar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Afirmó que durante el procedimiento se le impidió acceder a mecanismos alternos previstos en el sistema penal y que las audiencias se han aplazado de manera reiterada por cambios de jueces, lo que ha prolongado innecesariamente el proceso.

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