Ampliación de viviendas es irregular recurrentemente

La Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Soledad informó que de manera constante, se realizan inspecciones y clausuras de obras que no cuentan con los permisos correspondientes, siendo las viviendas las más comunes en estas irregularidades.

La titular de la dependencia, Verónica González Rodríguez, explicó que el operativo se realiza en coordinación con el área de Fiscalización, cuyos inspectores recorren todo el municipio para verificar que las construcciones exhiban la licencia emitida por la autoridad.

En caso de que no se cuente con el permiso, se solicita al propietario la documentación necesaria escritura, recibo de predial e identificación oficial y se le otorgan hasta tres oportunidades para regularizarse.

Explicó que si el responsable ignora las notificaciones y continúa con la obra, se procede a la clausura y a la aplicación de multas que van desde cinco hasta tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) dependiendo del tipo de construcción y su impacto.

La funcionaria señaló que, aunque también se detectan irregularidades en giros comerciales o industriales, lo más frecuente es que sean casas habitación. “Mucha gente piensa que por desconocer la ley puede construir sin permiso, pero no es así; el desconocimiento no exime de cumplir con la normativa”, subrayó.

Finalmente puntualizó que las inspecciones no se limitan al horario de oficina, pues algunos intentan avanzar en sus obras durante la noche o madrugada para evitar ser detectados.