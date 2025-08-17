Animalistas rescatan a perros en peligro en campo de "Los húngaros"

CIUDAD VALLES. Una asociación de animalistas rescató a perros que sobrevivían resguardados en la parte baja de un contenedor de basura en un campo de la Altavista. Es el mismo lugar donde un desquiciado mató a dos canes, de acuerdo con vecinos.

La agrupación Por mis bigotes acudió a rescatar a tres canes pequeños que sobrevivían de sobras en el campo descrito y que eran compañeros de los animales que habría matado con saña José N., hace unos días en ese mismo lugar.

Los del grupo los pondrán en adopción, no sin antes restaurarlos y darles atención veterinaria, de acuerdo con datos de la dirección de Ecología.

Miles de perros en Valles se encuentran en situación de calle, debido al abandono de sus antiguos dueños y sobreviven como pueden en diferentes puntos de la ciudad.

