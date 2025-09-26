Falta educación política de Rivera A.

Concejales inconformes de Villa de Pozos, informaron que hasta ayer jueves, no habían tenido acercamiento alguno con la concejal presidente, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, para trata de limar asperezas al interior del máximo órgano de gobierno del nuevo municipio.

Tampoco se les había avisado cuándo se realizará la sesión del Concejo Municipal en la que sus integrantes aprobarán o rechazarán el Primer Informe de Trabajo que Teresa Rivera entregó por escrito y luego presentó en forma audiovisual y pública, el pasado martes 23 de septiembre en Plaza las Águilas.

La concejal regidora Maribel Lemoine Loredo, una de las tres personas que ese martes abandonaron la temprana sesión del Concejo Municipal, expresó que la presidente “no me ha llamado; no me ha mandado mensaje. Yo sigo viniendo a Pozos todos los días a hacer mi chamba, aunque no tengo dónde, pues estamos atendiendo en la segunda banca del jardín principal. Ahí estamos trabajando”.

Lamentó que la concejal Rivera Acevedo “no ha mostrado educación alguna y mucho menos cortesía política. Es muy difícil pedirle a alguien que te dé lo que no tiene y ella pues no tiene educación, ni preparación política. No tiene cortesía con quien no piensa como ella”.

A su vez, el concejal Dante Alan Carreón Sandoval confirmó que no ha habido acercamiento con la concejal presidente y que no ha habido convocatoria para una nueva reunión del Concejo Municipal.