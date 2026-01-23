Anulan reglamento del Sistema de Cuidados en la capital

El Ayuntamiento de San Luis Potosí dejó sin efecto el Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados, en cumplimiento de una sentencia dictada dentro del juicio de amparo 1486/2025 por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado.

El reglamento, aprobado en sesión de Cabildo el 14 de agosto de 2025 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de septiembre del mismo año, fue impugnado debido a que las personas con discapacidad no fueron consultadas previamente en el proceso de elaboración de la política pública.

La resolución judicial, emitida el 8 de diciembre de 2025 y declarada firme el 30 de diciembre del mismo año, ordenó a las autoridades municipales dejar sin efectos el reglamento y reponer el procedimiento mediante la realización de consultas públicas dirigidas a personas con discapacidad y organizaciones que las representen.

El fallo establece que las consultas deberán cumplir con los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo medidas de accesibilidad como interpretación en lengua de señas, uso de braille, macrotipos y otros ajustes razonables para garantizar la participación efectiva de los distintos sectores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte del cumplimiento de la sentencia, el acuerdo municipal instruye al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a coordinarse con la Secretaría Técnica y otras dependencias para organizar el proceso de consulta y posteriormente elaborar un nuevo Reglamento del Sistema Municipal de Cuidados.

El documento también señala que la eliminación del reglamento no debe afectar la continuidad de los apoyos, prestaciones sociales ni los derechos de las personas en situación de dependencia, personas con discapacidad y personas cuidadoras, los cuales deberán mantenerse vigentes mientras se emite el nuevo ordenamiento.