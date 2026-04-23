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Anuncia AMOTAC bloqueos carreteros

Por Martín Rodríguez

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A

El presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, anunció que tomarán las carreteras mexicanas, porque el Gobierno Federal se quedó en un monólogo que mantiene la vigencia de la criminalización a los operadores de pipas por el traslado de agua para abasto en zonas urbanas, pero también por la inseguridad que provoca cientos de robos de camiones por mes. 

Luego de reunirse con los operadores de las pipas en un recinto del norte de la capital, el presidente nacional informó que antes de definir una fecha, tomarán el parecer a los operadores, para definir una estrategia que les permita el bloqueo de las carreteras de México. 

Dijo que lo que se hará es una movilización porque no se desea que se les busque por separado, para tratar de convencerlos de a uno por uno de que no presionen por sus derechos. 

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