logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncia la Amotac paro nacional de transportistas

Por Martín Rodríguez

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia la Amotac paro nacional de transportistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Se quedó en suspenso la promesa de reglamentación para evitar criminalizar a los propietarios de camiones cisterna que distribuyen agua en zonas no cubiertas por el sector público, y no hay motivos para detener el plan de paro y protesta pacífica nacional del próximo 24 de junio, adelantó Rafael Hernández Covarrubias, delegado local de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

      En un pronunciamiento referente a la posibilidad de paralizar el transporte y realizar su protesta, entre las solicitudes que no han sido resueltas por la autoridad federal se encuentran la modificación al Artículo 123 bis, fracción tercera de la Ley de Aguas Nacionales, diseñada para penalizar a los transportistas por trasladar agua, aún y cuándo se trate de asistir a personas que padecen el servicio que no es cubierto por las autoridades.

      Piden el freno a la persecución a los pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y parar las acciones de persecución y extorsión de policías estatales y municipales.

      La inseguridad en las carreteras para los transportistas, es una importante asignatura pendiente que se genera de la violencia y la delincuencia en las vías federales, donde hay carencia total de vigilancia y operativos efectivos de la Guardia Nacional. Prefieren cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales como estatales y abusos municipales, que se originan de la falta de respeto a las tarifas oficiales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También advierten la ilegalidad del cobro de permisos municipales que son exigidos por ingresar a las ciudades a realizar su trabajo de abastecer mercancías y productos de la canasta básica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027
        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        PVEM descarta alianza con Morena y PT en SLP rumbo a 2027

        SLP

        Redacción

        Aunque el Verde confirmó que competirá junto con Morena y PT en 16 estados, San Luis Potosí quedó fuera del acuerdo preliminar

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo
        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

        SLP

        Pulso Online

        Se dieron a conocer los costos de las secciones exclusivas para los shows gratuitos en la Fenapo 2026

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada
        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        Piden investigar a policías involucrados en detención de abogada

        SLP

        Rolando Morales

        Critican el uso indebido del Modelo de Justicia Cívica para justificar retención arbitraria

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner
        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

        SLP

        Rubén Pacheco

        El extitular de Salud enfrentaba una acusación por el delito de ejercicio abusivo de funciones