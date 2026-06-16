Anuncia la Amotac paro nacional de transportistas

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Se quedó en suspenso la promesa de reglamentación para evitar criminalizar a los propietarios de camiones cisterna que distribuyen agua en zonas no cubiertas por el sector público, y no hay motivos para detener el plan de paro y protesta pacífica nacional del próximo 24 de junio, adelantó Rafael Hernández Covarrubias, delegado local de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

En un pronunciamiento referente a la posibilidad de paralizar el transporte y realizar su protesta, entre las solicitudes que no han sido resueltas por la autoridad federal se encuentran la modificación al Artículo 123 bis, fracción tercera de la Ley de Aguas Nacionales, diseñada para penalizar a los transportistas por trasladar agua, aún y cuándo se trate de asistir a personas que padecen el servicio que no es cubierto por las autoridades.

Piden el freno a la persecución a los pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y parar las acciones de persecución y extorsión de policías estatales y municipales.

La inseguridad en las carreteras para los transportistas, es una importante asignatura pendiente que se genera de la violencia y la delincuencia en las vías federales, donde hay carencia total de vigilancia y operativos efectivos de la Guardia Nacional. Prefieren cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales como estatales y abusos municipales, que se originan de la falta de respeto a las tarifas oficiales.

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También advierten la ilegalidad del cobro de permisos municipales que son exigidos por ingresar a las ciudades a realizar su trabajo de abastecer mercancías y productos de la canasta básica.