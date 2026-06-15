Espera FGE fallo que absuelve a Lutzow Steiner

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Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto de la acusación por el delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), atajó que todavía no recibe la notificación de absolución.

Cuestionada sobre si entonces quedará impune la malversación millonaria en la compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue, dado que Lutzow Steiner resultó inocente, respondió que el Ministerio Público revisaría la carpeta de investigación para determinará cómo continuará.

"Nosotros estamos esperando que nos notifiquen la sentencia para ver de qué manera la Sala del Supremo Tribunal cumplimentó ese amparo", declaró en entrevista.

En tanto, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó que no existe una figura legal para que el estado le ofrezca una disculpa pública y una indemnización por mantenerlo apresado por casi cuatro años.

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Defendió que, si bien ejecutoria federal concedió el amparo, no significa que la imputación del Ministerio Público no se haya actualizado, sino que existieron errores en el procedimiento, en el trámite y "eso da un lugar suficiente para que se conceda el amparo, pero siempre no significa que las figuras no se actualicen", agregó.

La juzgadora explicó que ya se envió la segunda cumplimentación del amparo de la justicia federal, por ende, una vez que el Tribunal Colegiado dé por atendida la resolución la causa penal quedará cerrada.

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"Hay un tema muy importante: no existe como tal, o sea, en nuestra normativa una indemnización o una reparación como tal ¿Por qué? Porque se trata de un ejercicio jurisdiccional", comentó.

Es decir, el juez de Enjuiciamiento y luego la Quinta Sala realizaron una interpretación que no fue correcta a consideración del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, complementó.