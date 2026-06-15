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Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo

Se dieron a conocer los costos de las secciones exclusivas para los shows gratuitos en la Fenapo 2026

Por Pulso Online

Junio 15, 2026 03:28 p.m.
A
Katy Perry, hasta en $6,500 en terrazas de Teatro del Pueblo
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      La Feria Nacional Potosina (Fenapo) dio a conocer los precios de los lugares exclusivos para los conciertos en Foro, también llamado Teatro del Pueblo.

      Explicaron que "la venta aún no se encuentra activa; la fecha de inicio se dará a conocer sólo a través de nuestras redes sociales oficiales y los únicos medios autorizados para adquirir de manera segura tus accesos serán en línea a través de: https://slpfastticket.com y de manera física, en taquillas del Palenque", señalaron.

      Las Terrazas del Foro (Teatro del Pueblo) son zonas exclusivas para disfrutar con mayor comodidad los conciertos de la Fenapo 2026, el acceso general al resto del Foro es completamente libre y gratuito.

      Los precios publicados no incluyen los cargos por servicio y se fijaron de la siguiente manera: 

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