Anuncian 15 arcos de seguridad en carreteras de SLP

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció la instalación de 15 arcos de resguardo y seguridad en distintos puntos carreteros de San Luis Potosí, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia en los accesos y rutas de la entidad.

¿Qué incluye la infraestructura de los arcos de seguridad?

De acuerdo con el mandatario, estos puntos operarán de forma permanente y contarán con tecnología de reconocimiento facial, además de infraestructura para funciones administrativas y operativas.

Detalló que los complejos incluirán cámaras de última generación, oficinas, sanitarios y celdas para detenciones inmediatas, con el objetivo de fortalecer las acciones de control y prevención en carretera.

Gallardo Cardona sostuvo que el proyecto busca consolidar un "blindaje" en la red estatal de caminos y reforzar la seguridad para quienes transitan por el territorio potosino.

Hasta el momento no se precisó el monto de inversión ni las ubicaciones específicas donde serán instalados los nuevos arcos.