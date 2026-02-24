Anuncian 15 arcos de seguridad en carreteras de SLP
Arcos incluirán reconocimiento facial y celdas.
El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció la instalación de 15 arcos de resguardo y seguridad en distintos puntos carreteros de San Luis Potosí, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia en los accesos y rutas de la entidad.
¿Qué incluye la infraestructura de los arcos de seguridad?
De acuerdo con el mandatario, estos puntos operarán de forma permanente y contarán con tecnología de reconocimiento facial, además de infraestructura para funciones administrativas y operativas.
Detalló que los complejos incluirán cámaras de última generación, oficinas, sanitarios y celdas para detenciones inmediatas, con el objetivo de fortalecer las acciones de control y prevención en carretera.
Gallardo Cardona sostuvo que el proyecto busca consolidar un "blindaje" en la red estatal de caminos y reforzar la seguridad para quienes transitan por el territorio potosino.
Hasta el momento no se precisó el monto de inversión ni las ubicaciones específicas donde serán instalados los nuevos arcos.
Anuncia Gobierno nuevo paso a desnivel en Circuito Potosí
La obra estará a la altura de Avenida Las Torres, donde se ubica la Arena Potosí
