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Anuncian 25 nuevas canchas de fútbol

Villa de Pozos concentrará la mayor cantidad

Por Redacción

Abril 17, 2026 06:42 p.m.
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Anuncian 25 nuevas canchas de fútbol

El Gobierno del Estado informó que, en coordinación con la federación, se construirán 25 espacios deportivos en diez municipios de San Luis Potosí, como parte de un programa vinculado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar, ya se firmaron convenios con los ayuntamientos para iniciar la ejecución de las obras, que buscan ampliar la infraestructura deportiva y promover la actividad física.

El proyecto contempla una mayor concentración de canchas en Villa de Pozos, donde se edificarán 11 espacios: nueve de fútbol 5 y dos de fútbol asociación. Además, se prevé la construcción de una cancha en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR) Plan de San Luis, tres más en la Unidad Deportiva Satélite y otra en El Montecillo.

En otros municipios, como Ciudad Valles y Villa de Arriaga, se proyectan dos canchas de fútbol 5 en cada uno. Mientras que en Ciudad del Maíz, Aquismón, Venado, Santa María del Río y Cerro de San Pedro se construirá una cancha por municipio.

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Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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