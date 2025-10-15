Anunciarán lo recaudado por diputados para damnificados

El próximo 16 de octubre se dará a conocer el monto total recaudado por diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, como parte del acuerdo para destinar parte de su dieta en apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región Huasteca, informó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés.

El legislador explicó que el área administrativa del Congreso, comenzará a aplicar los descuentos correspondientes a partir de esta quincena y que los recursos serán destinados principalmente a tres municipios de la zona Huasteca que resultaron con mayores daños tras las precipitaciones.

Serrano Cortés señaló que el acuerdo busca expresar solidaridad sin fines de protagonismo político, por lo que no se harán públicos los nombres ni los montos aportados por cada diputado. Afirmó que el objetivo no es "balconear" a nadie, sino sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades más afectadas.

Asimismo, mencionó que algunas y algunos legisladores, optarán por realizar aportaciones o entregas de suministros por cuenta propia, lo cual consideró válido dentro del mismo espíritu de ayuda. En paralelo, destacó que empresas locales ya respondieron a s llamado.

