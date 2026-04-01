Aparece un "Dinoasis" en Michoacán, hasta con el mismo logo

A unos días de que se inaugure el centro acuático "Dinoasis Aqua Park" del parque Tangamanga I, la asociación "Cambio de Ruta" reveló que otro complejo con un nombre similar, con residencia en Michoacán, solicitó obtener la titularidad del mismo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La noticia se da a unas horas que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que el espacio renovado ya no podía llamarse "Splash", debido a que otro establecimiento del país obtuvo la autorización para explotar la denominación.

De acuerdo con el portal del IMPI, el pasado 19 de febrero el representante legal José Enrique Rauda López con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, presentó la solicitud para obtener el nombre de "Dinoasis Aqua Park".

De acuerdo con las imágenes del recinto en el Tangamanga I, el centro acuático tendrá el mismo nombre que el que estaría en aquella entidad, y hasta el mismo logotipo.

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Foto: captura de pantalla

En el planteamiento del virtual parque en Michoacán, se expone que se tratará de un espacio de servicios de parques de "atracciones/servicios de parques de diversiones; servicios de entretenimiento; alquiler de espacios para eventos deportivos: clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico; y alquiler de equipos de buceo/alquiler de equipos de submarinismo)".