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"Apenas es el inicio de persecución"

Ciudadanos Observando advierte sobre el riesgo de la Ley Serrano

Por Samuel Moreno

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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"Apenas es el inicio de persecución"
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      Las primeras detenciones realizadas bajo la llamada "Ley Serrano" encendieron nuevamente las alertas entre organizaciones civiles y defensores de la libertad de expresión, luego de que la Fiscalía General del Estado aplicó el artículo 187 Ter del Código Penal contra dos mujeres señaladas por presunta manipulación ilícita de identidad digital mediante inteligencia artificial.

      Ante ello, el vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, sostuvo que la reforma podría convertirse en un instrumento de intimidación contra periodistas y opositores políticos.

      La postura surge después de que la Fiscalía informó sobre la detención de dos mujeres señaladas por la probable manipulación ilícita de imagen e identidad digital mediante inteligencia artificial, en uno de los primeros casos en que se aplica la reforma impulsada por el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés.

      González Covarrubias recordó que desde que la iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado, organizaciones civiles alertaron sobre el riesgo de que la legislación terminara utilizándose contra periodistas, opositores o ciudadanos incómodos para el poder. "Nos dijeron que no era para perseguir el periodismo ni la libertad de expresión, pero hoy vemos que esto apenas es el comienzo", afirmó.

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      El activista sostuvo que la reforma actualmente se encuentra impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte, precisamente por los posibles impactos que tendría sobre derechos fundamentales.

      Añadió que organizaciones como Artículo 19 también advirtieron previamente sobre los riesgos de la modificación legal.

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