Morena mide fuerza en el Altiplano

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La dirigente estatal de Morena, Rita Rodríguez, encabezó una asamblea informativa en Matehuala, donde llamó a militantes y simpatizantes a reforzar la organización territorial del partido en el Altiplano potosino.

Ante más de dos mil asistentes, Rodríguez señaló que Morena buscará consolidar su estructura en las cuatro regiones de San Luis Potosí, mediante trabajo de base y comunicación directa con la ciudadanía.

Durante su mensaje, sostuvo que el movimiento atraviesa un momento clave para defender los principios de la llamada Cuarta Transformación y difundir el trabajo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Vamos hacia una nueva etapa en la que no solamente seguiremos informando al pueblo sobre el trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum; también vamos a defender a México del intervencionismo y de quienes durante años le dieron la espalda a la gente", expresó.

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Rodríguez también agradeció a los referentes Iván Estrada y Paula Méndez por su participación en el movimiento, y afirmó que Morena debe mantenerse cercano a las necesidades de la población en el Altiplano.

"Para nosotros es importante estar con ustedes todos los días; hoy personalmente, pero siempre a través de nuestros referentes y militantes, porque escucharlos y atender lo que les duele es una responsabilidad fundamental para nuestro movimiento", sostuvo.

La dirigente pidió a la militancia no distraerse y enfocarse en el fortalecimiento interno del partido, así como en la formación de estructuras territoriales.

"Así vamos a seguir: fortaleciendo a Morena y respondiéndole al pueblo. Es nuestra obligación mantenernos cerca de la gente. Hoy son tiempos de formar nuestras estructuras, trabajar con ellas y seguir atendiendo a la ciudadanía. No nos distraigamos en otros temas, porque recuerden que en nuestro movimiento el pueblo manda", puntualizó.

La asamblea reunió a militantes, simpatizantes y representantes territoriales de distintos municipios del Altiplano.