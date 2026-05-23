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UPSLP presume músculo tecnológico

La universidad realizó el Día de las Ingenierías y abrió cuatro nuevas maestrías.

Por Redacción

Mayo 23, 2026 02:13 p.m.
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UPSLP presume músculo tecnológico
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      La Universidad Politécnica de San Luis Potosí fortaleció su oferta académica con el Día de las Ingenierías 2026 y el arranque de nuevos programas de posgrado enfocados en tecnología, innovación e industria.

      Durante el encuentro, estudiantes y docentes participaron en conferencias impartidas por especialistas de empresas como Google, FESTO, WAGO y KUKA, con temas relacionados con inteligencia artificial, industria 5.0, Internet Industrial de las Cosas, visión artificial y Deep Learning aplicado a manufactura.

      La jornada también incluyó concursos de hidrocohetes, carros tipo Go Karts y una exposición de tecnologías interactivas, como parte de las actividades dirigidas a estudiantes de ingeniería.

      Además, la institución inició cuatro nuevas maestrías: Ciberseguridad, Mercadotecnia Digital e Inteligencia de Negocios, Finanzas Corporativas y Sistemas Productivos e Industria 4.0.

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      De acuerdo con la universidad, estos programas arrancaron con un centenar de estudiantes en su primera generación y con docentes especializados en áreas vinculadas a los retos actuales del sector productivo.

      La UPSLP señaló que la ampliación de su oferta de posgrado busca responder a las nuevas exigencias del entorno tecnológico y laboral en San Luis Potosí.

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