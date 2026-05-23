UPSLP presume músculo tecnológico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí fortaleció su oferta académica con el Día de las Ingenierías 2026 y el arranque de nuevos programas de posgrado enfocados en tecnología, innovación e industria.

Durante el encuentro, estudiantes y docentes participaron en conferencias impartidas por especialistas de empresas como Google, FESTO, WAGO y KUKA, con temas relacionados con inteligencia artificial, industria 5.0, Internet Industrial de las Cosas, visión artificial y Deep Learning aplicado a manufactura.

La jornada también incluyó concursos de hidrocohetes, carros tipo Go Karts y una exposición de tecnologías interactivas, como parte de las actividades dirigidas a estudiantes de ingeniería.

Además, la institución inició cuatro nuevas maestrías: Ciberseguridad, Mercadotecnia Digital e Inteligencia de Negocios, Finanzas Corporativas y Sistemas Productivos e Industria 4.0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la universidad, estos programas arrancaron con un centenar de estudiantes en su primera generación y con docentes especializados en áreas vinculadas a los retos actuales del sector productivo.

La UPSLP señaló que la ampliación de su oferta de posgrado busca responder a las nuevas exigencias del entorno tecnológico y laboral en San Luis Potosí.