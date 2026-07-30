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Aplica clausuras la CEPC

Por Rubén Pacheco

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Aplica clausuras la CEPC
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      En la última semana se atendieron denuncias por diversas irregularidades en materia de protección civil que generaron algunas clausuras, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Reportó que no se tienen tirolesas cerradas, no obstante, se atendieron denuncias ciudadanas sobre que una de ellas localizada en la región Huasteca pudiera representar un riesgo, debido a presentar instalaciones oxidadas o carecer de ciertas medidas de seguridad.

      Reveló la clausura temporal de un hotel de la capital potosina, derivado que de la queja de un turista proveniente del estado de Coahuila, quien documentó que el lugar carecía de extintores, insuficiencia de ventilación y detectores de humo.

      Refirió que se reporta una afluencia favorable de turismo en la Zona Huasteca, sin embargo, no estableció en qué niveles de aforo se encuentran los parajes.

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      Complementó que en colaboración con las direcciones municipales, no se ha identificado sobrecupo en tales espacios de recreación, pero en caso de alguna observación, las autoridades intervienen para recomendar evitar el ingreso de más personal.

      "La última semana no tuvimos ningún percance estuvimos realizando un operativo en la Huasteca, justo sobre si tenían el personal capacitado para un rescate acuático, también los chalecos, que estuvieran en buenas condiciones y afortunadamente no hubo ningún incidente", remató.

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