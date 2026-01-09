Aplica SSPC hasta 12 sanciones diarias por invasión de banquetas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí aplica entre 10 y 12 sanciones diarias en el Centro Histórico a conductores que estacionan sus vehículos sobre la banqueta, informó su titular Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que el operativo es permanente y forma parte de un proceso diario de "limpieza de banquetas" para garantizar espacios seguros a las personas peatones.

Recordó que la corporación también ha retirado unidades cerca de agencia de autos y seminuevos, donde fueron remolcadas cuatro unidades estacionadas irregularmente recientemente.

Villa Gutiérrez insistió en que el reglamento se aplica de forma pareja a comercios y particulares, incluidos negocios como agencias de vehículos automotor, que también son sujetos a infracción cuando ocupan áreas peatonales.

El secretario enfatizó que estacionarse "un minuto" no exime de sanción, ya que la obstrucción obliga a peatones a bajar a la vialidad y aumenta el riesgo de accidentes.

En este contexto, el colectivo Pedaleando SLP informó que se emitió un reporte a la Policía Vial sobre la operación de un negocio de motocicletas en avenida Carranza y Valentín Gama, señalado por invadir de manera reiterada la banqueta y el espacio público. Según la agrupación, derivado del reporte se elaboraron cuatro folios y tres vehículos fueron retirados por la autoridad vial.