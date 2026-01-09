logo pulso
Aplica SSPC hasta 12 sanciones diarias por invasión de banquetas

Automóviles han suido retirados con grúas, señaló Villa Gutiérrez

Por Rolando Morales

Enero 09, 2026 12:44 p.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí aplica entre 10 y 12 sanciones diarias en el Centro Histórico a conductores que estacionan sus vehículos sobre la banqueta, informó su titular Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que el operativo es permanente y forma parte de un proceso diario de "limpieza de banquetas" para garantizar espacios seguros a las personas peatones.

Recordó que la corporación también ha retirado unidades cerca de agencia de autos y seminuevos, donde fueron remolcadas cuatro unidades estacionadas irregularmente recientemente.

Villa Gutiérrez insistió en que el reglamento se aplica de forma pareja a comercios y particulares, incluidos negocios como agencias de vehículos automotor, que también son sujetos a infracción cuando ocupan áreas peatonales.

El secretario enfatizó que estacionarse "un minuto" no exime de sanción, ya que la obstrucción obliga a peatones a bajar a la vialidad y aumenta el riesgo de accidentes.

En este contexto, el colectivo Pedaleando SLP informó que se emitió un reporte a la Policía Vial sobre la operación de un negocio de motocicletas en avenida Carranza y Valentín Gama, señalado por invadir de manera reiterada la banqueta y el espacio público. Según la agrupación, derivado del reporte se elaboraron cuatro folios y tres vehículos fueron retirados por la autoridad vial.

Ayuntamiento libera banquetas del Centro Histórico

La Dirección de Comercio de San Luis Potosí realiza operativo para despejar pasos peatonales en el Centro Histórico

