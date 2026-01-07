logo pulso
Aplican 278 alcoholímetros en temporada decembrina

El programa Conducción Segura operó del 21 de noviembre al 6 de enero

Por Redacción

Enero 07, 2026 06:05 p.m.
A
Operativo vial decembrino

Operativo vial decembrino

El programa preventivo "Conducción Segura", implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, operó del 21 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026 sin que se registraran accidentes viales asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, según cifras oficiales.

Durante el periodo se realizaron 278 pruebas de alcoholemia105 conductores dieron positivo a estado de ebriedad92 presentaron aliento alcohólico y el resto resultó sobrio. 

Doce personas fueron sancionadas conforme al Reglamento de Tránsito. De los conductores revisados, 255 fueron hombres y 18 mujeres.

De manera complementaria, se emitieron más de 2 mil 700 amonestaciones verbales por faltas como no portar placasvidrios polarizadosno usar cinturón de seguridadtrasladar menores en el asiento delantero y no usar casco en motocicleta.

El operativo se realizó mediante módulos itinerantes en vialidades principales, con participación de Policía Vial, personal médico, Justicia Cívica, Asuntos Internos y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. La autoridad indicó que el programa tuvo enfoque preventivo.

