Apoyo, pero no empujo a mi hijo por candidatura

El exgobernador del estado, Marcelo de los Santos Fraga apoyará a su hijo si es que decide contender en el próximo proceso electoral de 2021.

Informó que aunque de momento Marcelo de los Santos Anaya no ha notificado a su familia su interés por contender por la Gubernatura del Estado. "Todavía no me ha dicho nada, no está definido, pero obviamente si dice que va, lo apoyo, tampoco lo empujo por que las cosas no están fáciles", señaló.

Manifestó De los Santos Fraga que contender por la gubernatura sería un gran reto, pero confió en la capacidad de su hijo para realizar un buen papel en la función.

"A mí no me ha dicho nada, pero si dice que va lo apoyamos, pero si dice que no pues no, porque además tenemos mucho trabajo en el despacho y él es el director".

Confió en que el Partido Acción Nacional ganará no solo la presidencia municipal si no también la Gubernatura y sin recurrir a las alianzas pues confió en la fortaleza que aún tiene su partido.

"Con todo y todo vamos a ganar de a de veras, somos la única oposición fuerte", concluyó el ex mandatario.