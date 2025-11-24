logo pulso
SLP

Aprueba Cabildo capitalino ingresos por 3 mil 650 mdp para 2026

Las fracciones del PVEM y Movimiento Ciudadano votaron en contra

Por Rolando Morales

Noviembre 24, 2025 12:07 p.m.
A
Aprueba Cabildo capitalino ingresos por 3 mil 650 mdp para 2026

Con 4 votos en contra de los regidores de las fracciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC), durante la vigésima octava sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí se aprobó por mayoría la propuesta de Ley de Ingresos para el año fiscal 2026.

La regidora Margarita Hernández Fiscal afirmó que la propuesta de Ley de Ingresos 2026 para el municipio de San Luis Potosí se mantiene sin incrementos los impuestos.

Pese a una aprobación mayoritaria, la propuesta no fue apoyada por la regidora Adriana Urbina Aguilar (MC) y los regidores del PVEM, Gustavo Mercado Garay, Luz Magdalena Cisneros Jiménez y Diana Ivon Escobedo Alonso.

Ante esto la regidora Magdalena Cisneros Jiménez afirmó  diversos temas que aún requieren revisión, como la falta de proporcionalidad en algunas multas, costos elevados en trámites, entre ellos dictámenes de factibilidad vial que se duplican entre dependencias y aumentos superiores al 100 por ciento en ciertos cobros, los cuales calificó como desproporcionados.

Cisneros resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca desde el inicio el costo total de sus trámites, eliminando criterios discrecionales que generan incertidumbre y posibles actos de corrupción.

Aunque destacó que los avances logrados, la regidora mencionó la incorporación de estímulos fiscales para madres solteras dedicadas al comercio, mediante descuentos en la apertura y renovación de licencias. También se añadieron incentivos para negocios que cumplen con la normatividad ambiental, con el fin de reconocer prácticas responsables sin afectar su operación.

Al respecto el alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que se mantiene prácticamente los mismos parámetros que la del año anterior aprobados por el Congreso del Estado, con un monto estimado cercano a los 3 mil 650 millones de pesos.

El presidente municipal explicó que ahora corresponde al Congreso del Estado revisar y analizar la propuesta, aunque confió en que recibirá el visto bueno de las y los legisladores. “Es muy parecida a la del año pasado. Todavía falta el análisis del Congreso, pero confío en ellos y en mantener una buena relación institucional”, señaló.

