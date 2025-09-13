logo pulso
Aprueban donar predios al Programa de Vivienda

Proyecto impulsado por la Presidenta de la República

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban donar predios al Programa de Vivienda

El Cabildo de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo aprobó en sesión extraordinaria la donación de un terreno para entregar al Programa Nacional de Viviendas para el Bienestar, impulsado por  la Presidenta de la República. 

Este predio municipal permitirá iniciar la construcción de casas para familias en situación de vulnerabilidad. La Comisión de Hacienda informó que en una primera etapa el terreno facilitará la edificación de más de un centenar de viviendas a través del Infonavit, como parte del plan federal que contempla un millón de hogares en todo el país. La Dirección General de Gestión Territorial sostuvo mesas técnicas con la dependencia federal para garantizar la factibilidad del proyecto.

Con este acuerdo, San Luis Capital se convierte en uno de los primeros municipios del país en realizar donaciones territoriales a este programa de alcance nacional, que busca mejorar la calidad de vida de miles de familias y atender el rezago habitacional en la ciudad.

Además, en sesión extraordinaria, el Cabildo avaló la publicación de la convocatoria para el “Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025”, así como la donación de predios a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la creación de su sede y parque público y a la empresa Edumerk para establecer una guardería gratuita. 

El Cabildo de la capital además aprobó la convocatoria para elegir dirigente de la Unidad Especializada de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.

