Aprueban fast track Ley Gobernadora

Sin discusión en el Pleno y mediante un trámite acelerado, el Congreso del Estado aprobó este domingo la llamada "Ley Gobernadora", una reforma electoral que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en 2027.

La votación se realizó durante la sesión ordinaria número 59, celebrada este domingo, con 27 diputados presentes. El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones, de acuerdo con el registro electrónico del Congreso.

LEA TAMBIÉN Deberá "Ley Gobernadora" armonizar con reforma federal Pide Enrique Galindo no anticipar los tiempos electorales

Llamó la atención que los votos en contra provinieron de seis diputados de Morena y dos del PAN, mientras que otras dos legisladoras panistas, Aranza Puente y Mireya Vancini, votaron a favor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La reforma, impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), modifica la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral de San Luis Potosí, con el argumento de garantizar la igualdad sustantiva y eliminar barreras históricas para la participación política de las mujeres.

Además de establecer la paridad obligatoria en la candidatura a la gubernatura, el dictamen aprobado incluye cambios al marco electoral, como el adelanto del inicio del proceso electoral, ajustes en fiscalización, prerrogativas, procedimientos de quejas, remuneraciones, y la realización de debates obligatorios en municipios con mayor lista nominal.

El aval se dio sin debate en el Pleno, con el voto a favor del Verde, PT, Pri y MC, pese a que en días previos algunas fracciones habían anticipado reservas y cuestionamientos jurídicos, incluidos posibles escenarios de impugnación por la vía de acciones de inconstitucionalidad.

Con esta votación, el Congreso dejó firme la ruta legal para que San Luis Potosí tenga por primera vez una mujer gobernadora, en un proceso marcado por la rapidez legislativa y la fractura interna de los principales partidos.

Tras concluir la sesión, un reducido grupo de manifestantes se congregó a las afueras del Congreso para expresar su inconformidad con la reforma aprobada.