Apuesta 'Boris' por combate frontal contra la pobreza

Alejandro Lozano González "Boris" aseguró en Valles que urge impulsar un agresivo plan de combate a la pobreza, para dar certidumbre a más de un millón 200 mil potosinos que viven en situación de marginación en la entidad.

Destacó que además, hay más de 200 mil potosinos en extrema pobreza "que hoy no saben si tendrán dinero o comida para su sustento y el de sus familias. A ellos tenemos que darles un mejor presente, para que tengan un futuro promisorio".

Refirió que la idea de un ingreso básico universal, aunada a la reducción de mil millones de pesos en el gasto corriente, permitirían destinar ese recurso para darle de comer a las familias y promover además, proyectos productivos que les permitan un sustento elemental.

"He recorrido ya los 20 municipios de la Huasteca y algunos hasta dos o tres veces. Me estoy quedando a dormir en algunas de esas ocasiones en las casas de las familias huastecas y estoy conociendo todos los problemas a los que se enfrentan y que son muchos", reiteró.

Lozano González destacó la vocación natural de cada región y en el caso de la Huasteca, aceptó que la vía es detonar el turismo, fomentar la asociación público-privada en proyectos de desarrollo, además de atender el problema de ausencia de políticas de equidad de género.

Dijo que más del 80% de las mujeres que son víctimas de delito, no denuncian las agresiones o ataques en su contra, por miedo a ser revictimizadas, por temor a la venganza o porque saben de la impunidad que priva en las oficinas de Gobierno.

"Boris" expuso que se requiere de un mayor acompañamiento en el proceso de búsqueda de justicia para las mujeres, por lo que urgió a tender puentes comunes con el Instituto de las Mujeres, el DIF Estatal y los Municipales, para lograr acciones conjuntas y de verdadera respuesta del Estado ante la impunidad imperante.

En el tema de la pandemia por coronavirus, lamentó que México solo haya destinado mil millones de dólares para rescatar e impulsar las pequeñas y medianas empresas, mientras que países como España canalizaron en esta emergencia sanitaria, unos 3 mil millones de dólares.

Agradeció a los medios de comunicación por fomentar el uso del cubreboca, gel antibatercial, lavado de manos con agua y jabón y a mantener la sana distancia social, porque contribuyen a reducir la presencia de más casos de contagios por Covid-19.

Alejandro Lozano se dijo respetuoso de las leyes electorales y aunque es considerado por su partido como uno de los siete aspirantes a la candidatura para Gobernador del Estado, ha acatado las reglas ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y los tiempos políticos señalados para cada etapa del proceso electoral por iniciar.

Sobre sus adversarios internos, Alejandro "Boris" Lozano, se dijo muy respetuoso de todos, pues añadió: "Jamás he hablado mal de nadie, porque yo me baso en tres pilares fundamentales en mi vida y que llevo en esta idea de participar en la política y en el proceso interno: Los valores, la preparación profesional y personal y, la experiencia en la administración pública".

"Yo jamás he traicionado ni extorsionado a nadie con irme del Partido. No lo haría y si no soy yo el elegido, me sumaré a quien lo sea, pero si soy yo, les pido a todos mis compañeros que se sumen a mi proyecto", resaltó.

Finalmente, Alejandro Lozano dijo que se requiere con urgencia un "Gobierno humano y capaz, que detone el desarrollo, que aplique políticas públicas para el ecoturismo, la ganadería, seguridad verdadera, equidad de género, impulso a jóvenes talentos, educación y todos los campos que ayuden a un San Luis fuerte y progresista".