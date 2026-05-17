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Aranceles de EU golpean producción de Santa Rita

El Centro de Producción Santa Rita sustituye jitomate por pimiento morrón y pepino ante aranceles de EE.UU.

Por Rubén Pacheco

Mayo 17, 2026 02:18 p.m.
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Aranceles de EU golpean producción de Santa Rita

Derivado de los aranceles impuestos por los Estados Unidos de América, el Centro de Producción Santa Rita (Cepsar), ha optado por producir otro tipo de productos y exportado a Japón, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

"Sí está crítico, porque nuestro mejor comprador es Estados Unidos y nos están poniendo aranceles fuertes", lamentó

Expuso que, en la actualidad el gobierno estadounidense cobra un gravamen de entre 12 y 15 por ciento, por tonelada de jitomate que ingresa a territorio norteamericano.

Por ende, subrayó  que el complejo de producción sustituye el jitomate por pimiento morrón y pepino. "Ahorita no se ha escuchado nada, que yo sepa, no (sobre la venta del Cepsar)".

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En entrevista, añadió que otro factor que puede incidir en la disminución de consumo del vegetal, es que la población mexicana -principal consumidora- radicada en el país vecino no sale a realizar compras por temor a ser detenida por la autoridades fronterizas.

"El problema es en los aranceles que le están poniendo no solo de Santa Rita, sino de todo el país. Incluso uno de ahí de Rioverde ya quebró, porque los aranceles que está poniendo Estados Unidos están muy fuertes", concluyó.

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