El Cruce Cancún-Isla Mujeres 2026

CANCÚN, QR., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora

encabezó el

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de la edición número 21 de "", uno de los certámenes de aguas abiertas más importantes del mundo, realizado desde Playa Caracol con la tradicional ruta de Cancún a Isla Mujeres donde el Caribe Mexicano luce playas sin sargazo durante el certamen.El evento reúne este año aque participaron entre lasy hoy, consolidando acomo uno de los principales destinos internacionales para ely las competencias acuáticas de alto nivel.Durante la salida oficial, se destacó que "" forma parte de losde aguas abiertas más importantes del mundo, de acuerdo con la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (), gracias a la complejidad del recorrido y la belleza natural del Caribe Mexicano.En esta edición participan atletas provenientes dey dede la República Mexicana, quienes compiten endentro del recorrido principal de 10 kilómetros entre Cancún e Isla Mujeres.Asimismo, se informó que el 51 por ciento de los participantes son mujeres y el, reflejando una crecienteen este tipo de competencias internacionales.Del total de competidores,representan a, fortaleciendo la presencia local en un evento que nació en Cancún y que con el paso de los años se ha convertido en unde las aguas abiertas.Autoridades estatales, organizadores y participantes resaltaron que "" no solo impulsa el deporte, sino también lade, al atraer visitantes, atletas y acompañantes de distintas partes del mundo.Después de una, salió el grupo dey, minutos después, lo hicieron losAcompañaron a la gobernadoraen este, titular Comisión del Deporte de, y, titular del Deporte de Benito Juárez.