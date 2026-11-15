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Armadoras se mantienen en crecimiento

Por Samuel Moreno

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Armadoras se mantienen en crecimiento
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      Las armadoras automotrices instaladas en San Luis Potosí, mantienen sus operaciones y proyectos de crecimiento, pese a los ajustes que enfrenta la industria a nivel internacional por las políticas arancelarias y las condiciones económicas de sus países de origen, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez.

      El funcionario descartó que estas circunstancias representen, por ahora, un riesgo de paros laborales o afectaciones en las plantas instaladas en la entidad. Explicó que, aunque empresas como BMW realizan ajustes en sus matrices de Alemania, principalmente por las condiciones del mercado y las estrategias para proteger el empleo en sus países, estos cambios no se han reflejado en sus operaciones en San Luis Potosí.

      Señaló que las compañías mantienen una relación cercana con el Gobierno estatal y han expresado su interés por continuar desarrollándose en la entidad, lo que permite conservar expectativas favorables para el sector automotriz, pese a la incertidumbre que prevalece en los mercados internacionales.

      García Valdez consideró que uno de los retos para San Luis Potosí es evitar que los beneficios de esta industria se concentren únicamente en las grandes compañías, por lo que planteó la necesidad de ampliar la participación de empresas locales en sus cadenas de suministro. Para ello, destacó la importancia de generar encuentros de vinculación que permitan a proveedores potosinos negociar directamente con las armadoras y ofrecer sus productos y servicios.

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      Añadió que la volatilidad económica obliga a las empresas y a los gobiernos a mantener capacidad de adaptación, sin frenar sus proyectos de desarrollo. En este escenario, sostuvo que la presencia de las armadoras debe aprovecharse.

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