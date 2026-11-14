Gráfico | Cerrarán tramo de Salvador Nava por obras de paso elevado

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, informó que este domingo 15 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, se implementará un cierre vial en la avenida Salvador Nava Martínez, en ambos sentidos de circulación, en el tramo comprendido entre avenida Fleming y el Distribuidor Juárez, debido a maniobras de retiro de cables en la zona de construcción del nuevo Puente Superior Vehicular Jacobo Payán.

La restricción abarcará carriles centrales y laterales, con cierres específicos a la altura de Camino Real a Guanajuato, en los carriles centrales, y en el cruce de la lateral de Salvador Nava con avenida Salk, en dirección al oriente.

También permanecerán cerrados los niveles superiores del Distribuidor Juárez que conectan con Salvador Nava, así como el ramal de ascenso a carriles centrales a la altura de calle Revolución y la intersección con Vicente Rivera. Se estima que las maniobras tengan una duración máxima de dos horas.

Para orientar a los automovilistas, se informó que la Policía Vial habilitará señalización en las intersecciones de avenida Salk y Einstein, avenida Salk y Frank Zarat, así como en la plataforma circular del Distribuidor Juárez. Como ruta alterna, se recomienda utilizar Vicente Rivera hacia bulevar Jacobo Payán, con dirección a avenida Himno Nacional.

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Ante estas obras, la Policía de la capital exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados y atender las indicaciones de los oficiales para evitar contratiempos durante el desarrollo de estos trabajos.