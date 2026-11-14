logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

Lugareños iniciaron la rapiña tras el accidente

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:31 p.m.
A
Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un tráiler con pollos volcó en la carretera 57, a la altura de la comunidad de Enramadas.

      El accidente se registró este sábado, cuando el conductor de la unidad con caja acoplada circulaba con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar al kilómetro 168, pierde el control hacia su derecha para caer al desnivel  y quedar finalmente recostado sobre su lado derecho.

      Al sitio arribaron lugareños que iniciaron con la rapiña. Posteriormente, los elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y tomaron conocimiento del accidente.

      LEA TAMBIÉN

      Choque provoca caos en autopista México-Querétaro

      CAPUFE realiza maniobras con grúas para retirar vehículos

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala
      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      SLP

      Redacción

      La Fiscalía General del Estado abrió carpeta por feminicidio en grado de tentativa y violación.

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57
      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      SLP

      Redacción

      Lugareños iniciaron la rapiña tras el accidente

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL
      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      SLP

      Pulso Online

      Es señalada por uso fraudulento de tarjetas de banco

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín
      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      La víctima era conocida con el apodo de "El Camarón"