Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57
Lugareños iniciaron la rapiña tras el accidente
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Un tráiler con pollos volcó en la carretera 57, a la altura de la comunidad de Enramadas.
El accidente se registró este sábado, cuando el conductor de la unidad con caja acoplada circulaba con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar al kilómetro 168, pierde el control hacia su derecha para caer al desnivel y quedar finalmente recostado sobre su lado derecho.
Al sitio arribaron lugareños que iniciaron con la rapiña. Posteriormente, los elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar y tomaron conocimiento del accidente.
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