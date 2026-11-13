Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

El Premio Obras Cemex celebra su 35 aniversario

Monterrey, México. 13 de noviembre de 2026.- Cemex dio a conocer a los proyectos ganadores de la edición 35 del Premio Obras Cemex, en una ceremonia a la que asistieron arquitectos, ingenieros, diseñadores y profesionales del sector de la construcción.

En el marco de su 35 aniversario, el concurso distinguió obras mexicanas por sus contribuciones a la arquitectura y la construcción en el país. Asimismo, esta edición representó el comienzo de una nueva etapa para el certamen, que a partir de ahora tendrá una periodicidad bienal.

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de un jurado conformado por especialistas nacionales e internacionales de la industria de la construcción. Entre sus integrantes estuvieron los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol, Soledad Rodríguez y Sara Topelson, quien presidió el jurado; los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz, además del Dr. Roberto Stark. Sus conocimientos, trayectoria y diferentes perspectivas contribuyeron a determinar las obras reconocidas en las seis categorías de esta edición.

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Estos son los proyectos que obtuvieron los primeros tres lugares del Premio Obras Cemex 2026:

Vivienda Individual

1er lugar: Casa Tao

2do lugar: Casa 720°

3er lugar: Casa entre dos ríos

Infraestructura y Movilidad

1er lugar: Puente Las Truchas

2do lugar: Autopista Mante-Tula

3er lugar: Carretera a Chapala F4

Espacio Urbano y Paisaje

1er lugar: Parque Quintana Roo

2do lugar: Mercado Público Florentino Hernández Bautista

3er lugar: Plaza Grande

Vivienda Multifamiliar

1er lugar: Residencial Montebosco Torre Fresno

2do lugar: Las Arenas

3er lugar: Michoacán 49

Equipamiento y Usos Mixtos menor a 1,000 m²

1er lugar: Jardín Termal

2do lugar: Museo Regional "La Cacaotera"

3er lugar: Centro de Reflexión y Lectura CERESO 2

Equipamiento y Usos Mixtos mayor a 1,000 m²

1er lugar: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca

2do lugar: Campus Salud Digna

3er lugar: Casa de la Cultura Juchitán

Durante el evento también se entregó al arquitecto Javier Sordo Madaleno el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano, reconocimiento que distingue la trayectoria de arquitectos e ingenieros cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en México y han alcanzado proyección internacional.

En el marco de la ceremonia, Cemex también hizo entrega de los reconocimientos correspondientes a la Beca Cemex Arquitecto Marcelo Zambrano, programa que durante dos décadas ha apoyado la formación académica y profesional de jóvenes arquitectos mexicanos con un potencial sobresaliente.

Los galardonados en esta ocasión fueron el arquitecto Roberto Rodríguez Martínez, ganador de la edición 2025, y el arquitecto Rodrigo Molina, quien obtuvo la beca en 2026.

Por primera vez, la ceremonia también dedicó un momento especial a quienes cursan la Cátedra Cemex de la Universidad Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey, así como a sus reconocidos, con el propósito de destacar el talento de las nuevas generaciones y sus aportaciones al futuro de la arquitectura y la construcción en México.

Desde su creación en 1991, el Premio Obras Cemex ha distinguido el talento y la visión de quienes transforman los espacios mediante sus proyectos y contribuyen al desarrollo de ciudades y comunidades. Al cumplir 120 años de trayectoria, Cemex refrenda su compromiso con este propósito y con el impulso a la evolución de la industria de la construcción en México.

Cemex es una empresa multinacional de materiales para la construcción, enfocada en construir un mejor futuro para comunidades alrededor del mundo. La compañía produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales relacionados, como aditivos y morteros, lo que permite el desarrollo de proyectos de construcción en sus mercados. A través de soluciones centradas en el cliente, excelencia operativa e innovación continua, Cemex ofrece materiales de alto desempeño que atienden las cambiantes necesidades de la industria. Con cerca de 40,000 colaboradores alrededor del mundo, Cemex suministra productos y servicios confiables, sostenibles y de alta calidad, acompañando a sus clientes para ofrecer soluciones que generan valor a largo plazo. Para más información, visite cemexmexico.com y conéctese con nosotros en LinkedIn.

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