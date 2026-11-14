logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

La Fiscalía General del Estado abrió carpeta por feminicidio en grado de tentativa y violación.

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:32 p.m.
A
Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una mujer joven, residente del municipio de Matehuala, conoció recientemente a un hombre mediante Facebook, con quien acordó una cita, sin embargo, en determinado momento la violó y la agredió con un arma blanca.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confirmó que el Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación.

      Describió que luego de conocer al sujeto por la red social, ella decidió salir con él, comenzaron a platicar y después él le propuso sostener relaciones sexuales; sin embargo, se negó y como respuesta la violó y le infirió una herida en el cuello con un arma blanca.

      La fiscal general precisó que la Policía de Investigación (PDI) ya se encuentra en la búsqueda del imputado, cuya labor es compleja dado que la joven dijo desconocer su nombre y lugar de origen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Ocurrió en días pasados con una chica que incluso fue lesionada con arma blanca en el cuello y fue violada. La chica está hospitalizada y su estado de salud se reporta como estable", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Muerte de doctora del ISSSTE, sin indicios de algún delito: FGE

      De acuerdo con la indagatoria, padecía depresión y desde varios días se ausentó de su empleo

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala
      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      SLP

      Redacción

      La Fiscalía General del Estado abrió carpeta por feminicidio en grado de tentativa y violación.

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57
      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      SLP

      Redacción

      Lugareños iniciaron la rapiña tras el accidente

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL
      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      SLP

      Pulso Online

      Es señalada por uso fraudulento de tarjetas de banco

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín
      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      La víctima era conocida con el apodo de "El Camarón"