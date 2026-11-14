Panteón Rococó anuncia pausa musical tras 30 años de carrera

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Panteón Rococó se va a tomar una pausa después de tres décadas ininterrumpidas de carrera musical, la banda, referente del ska y del rock en México, inauguró una exposición fotográfica previo a su adiós momentáneo que se dará después del concierto en el Estadio GNP que ofrecerá el 26 de diciembre.

Dr.Shenka, el vocalista de la banda comentó ante la prensa que después de tres décadas de trabajo decidieron de manera conjunta tomarse un descanso y reflexionar lo que han logrado en equipo.

"30 años después decidimos como banda, todos en conjunto, darnos un espacio para poder justamente mirarnos, para poder mirar lo que hemos logrado como banda, como un grupo de escolapios jovencitos soñadores que tenían mucha rabia y muchas ganas de decir muchas cosas en aquellos tiempos", dijo.

Recordó que cantar se volvió una actividad cotidiana en sus vidas y en ese sentido a veces las dinámicas de gira no les han permitido del todo sentarse a ver bien todo lo logrado y todo lo sembrado.

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Ahora, en esta pausa que no saben cuánto tiempo durará, le dejan "la bolita" a nuevas voces, otros que quieran cantar lo que molesta de la sociedad.

"¿Qué banda quiere alzar la mano para seguir diciendo las cosas que nos molestan como sociedad? y eso creo que ahí dejamos la pelota seguramente habrá alguien que quiera hablar al respecto", expresó Dr.Shenka.

La agrupación de rock-ska inauguró su exposición "Generación del 95", la cual reúne fotografías que recorren la historia de la agrupación, desde sus primeros pasos hasta convertirse en referente musical de México y Latinoamérica; la expo está en el Museo de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La banda fundada en 1995 en la Preparatoria 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha construido una identidad propia encabezada por Dr. Shenka, vocalista, junto a músicos como Gorri Ramone, Monelo, Darío Espinosa, Paco Barajas, Missael Oseguera y Tanis.