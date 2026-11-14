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Entorpece burocracia indemnización a viudas de policías

Ana Paola y Yerín piden al gobernador atención ante las trabas que impiden el pago

Por Huasteca Hoy

Noviembre 14, 2026 04:00 p.m.
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Entorpece burocracia indemnización a viudas de policías
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      CIUDAD VALLES.- Dos viudas de policías estatales muertos recientemente en acción en dos hechos violentos distintos se quejaron de la burocracia del Gobierno del Estado que les ha impedido cobrar las indemnizaciones para sus hijas de menos de dos años de edad.

      Ana Paola y Yerín comparecieron ante reporteros y refirieron que, a pesar de que han pasado meses de los decesos y los beneficios que por ley les tocan a sus hijas, no los han podido cobrar por la burocracia de Gobierno del Estado.

      Ana Paola es viuda de Raúl Eduardo Ortega Gallegos, quién murió a los 24 años de edad, el 23 de abril pasado, durante una emboscada, en el municipio de Tamazunchale.

      Yerín es viuda de José Mercedes Fuentes Quezada, quien murió a los 21 años de edad, el 22 de junio del año en curso, cuando desconocidos le dispararon por la espalda en una gasolinera de San Ciro de Acosta.

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      Ninguna de las dos ha podido recibir el dinero que toca a sus hijas de acuerdo con los contratos y seguros de riesgo con los que contaban y pidieron al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo que se les atienda, porque es penoso pedir lo que por ley les toca a sus hija. 

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