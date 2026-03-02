Arranca la colecta anual de Cruz Roja en SLP

La Cruz Roja en San Luis Potosí informó que este día inició una de las etapas más importantes del año, como es salir a las calles para invitar a la sociedad a sumarse a esta causa que salva vidas.

"Más que un arranque simbólico, fue un momento profundamente significativo, porque quienes hoy reciben su ánfora no solo son colaboradores, son personas que han sostenido esta institución durante años", dijo en un comunicado.

Algunos de los boteadores de la colecta anual, cumplen hasta 31 años consecutivos participando. "Treinta y un años tocando corazones. Treinta y un años creyendo que cada moneda cuenta. Treinta y un años ayudando a que una ambulancia llegue a tiempo".

"Hoy invitamos a más ciudadanos a sumarse, porque esta colecta no es solo una campaña... es la oportunidad de convertir solidaridad en acción", dijo la institución.

