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Arranca RGC carretera Salinas - Santo Domingo

La obra rehabilitará y fortalecerá la conectividad del Altiplano potosino

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Arranca RGC carretera Salinas - Santo Domingo
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      El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio inicio a la construcción integral de la carretera Salinas de Hidalgo-Santo Domingo, una obra de más de 89 kilómetros que mejorará la movilidad y seguridad vial para transportistas, trabajadores del campo, ganaderos, visitantes y familias de esta región del Altiplano potosino.

      El mandatario estatal anunció un plan carretero integral para mejorar la conectividad regional, con una inversión global de 600 millones de pesos que permitirá modernizar y rehabilitar las principales vías de comunicación entre los municipios de Charcas, Moctezuma, Venado, Ahualulco, Villa de Ramos, Salinas de Hidalgo y Santo Domingo, en beneficio de 120 mil familias del Altiplano potosino.

      El gobernador Ricardo Gallardo destacó que estas acciones impulsarán el desarrollo económico de la región, facilitarán el traslado de mercancías y fortalecerán las actividades productivas de las comunidades, al contar con caminos más seguros, eficientes y con mejores condiciones para quienes diariamente recorren esta zona del estado.

      Puntualizó que la rehabilitación de la carretera Salinas-Santo Domingo contempla trabajos de pavimentación, colocación de señalamiento y mejoras integrales en la superficie de rodamiento, atendiendo una demanda histórica de las y los habitantes, quienes contarán con mejores condiciones de tránsito y mayor seguridad para automovilistas, productores y visitantes.

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      Finalmente, el gobernador del estado afirmó que el programa de infraestructura carretera continuará ampliándose en el Altiplano potosino, con nuevos proyectos que fortalecerán la conectividad regional, impulsarán el desarrollo económico y contribuirán a elevar la calidad de vida de las familias de esta zona 

      del Estado.

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