Contraloría Estatal mantiene detenidas obras en la capital: EGC

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la Contraloría Estatal mantiene sin liberar las bases de licitación de diversas obras proyectadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre ellas el paso a desnivel del Saucito, situación que ha provocado retrasos importantes en el calendario de ejecución previsto para este año.

El edil señaló que concluyó junio sin avances ni notificaciones sobre las observaciones realizadas por la autoridad estatal, por lo que calificó como preocupante la falta de respuesta a las gestiones realizadas por el municipio.

Indicó que la obra de El Saucito permanece detenida desde hace varias semanas y aseguró que tampoco se han proporcionado explicaciones sobre las causas que mantienen congelado el procedimiento.

Galindo Ceballos explicó que el recurso destinado para estas obras continúa disponible, pero el Ayuntamiento carece de la autorización necesaria de la Contraloría para iniciar los procesos de licitación, los cuales requieren alrededor de 45 días una vez que sean liberadas las bases. Recordó que los trámites se realizaron en tiempo y forma desde marzo, por lo que para junio ya deberían haberse iniciado los trabajos.

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El presidente municipal destacó que el retraso afecta particularmente al proyecto de El Saucito debido al compromiso asumido con habitantes de la zona para concluir la obra antes de las festividades patronales que se celebran en febrero.

Sin embargo, reconoció que mientras no exista una autorización oficial será imposible definir con certeza el calendario tanto de licitación como de construcción.

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Ante este escenario, Galindo Ceballos adelantó que sostendrá una reunión con su equipo de trabajo para evaluar alternativas y tomar una decisión en el corto plazo, pues insistió en que el retraso no impacta únicamente a la administración municipal, sino a la ciudad en su conjunto, al tratarse de obras de infraestructura consideradas prioritarias para la capital potosina.