Tribunal ordena regreso de indígenas desalojados en Tampamolón

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Familias indígenas tének desalojadas del predio La Peña, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, deberán ser devueltas de inmediato a sus viviendas y parcelas, luego de que un Tribunal Federal ordenó su restitución provisional mientras se resuelve el juicio de amparo en curso.

La resolución se emitió dentro del Recurso de Queja 195/2026 y establece la concesión de una suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que obliga a que las familias recuperen la posesión del predio en el estado en que se encontraba antes del desalojo, en tanto se analiza el fondo del litigio.

El cumplimiento de la orden estará a cargo del Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona, quien deberá encabezar la diligencia de restitución, levantar un acta circunstanciada con las actuaciones realizadas y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito como constancia del acatamiento de la determinación judicial.

El Tribunal también ordenó la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que deberá proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya durante el procedimiento, con el fin de garantizar que las personas involucradas comprendan el desarrollo de las diligencias y puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

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El caso se deriva del desalojo de alrededor de un centenar de familias del predio La Peña, quienes han señalado afectaciones a sus viviendas y pertenencias durante el operativo. El conflicto permanece en revisión dentro del juicio de amparo, mientras las autoridades deberán ejecutar la restitución en los términos fijados por el órgano jurisdiccional.