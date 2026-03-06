Arranca SLP con alza en partida federal

En el arranque del año, San Luis Potosí recibió un incremento de mil 123 millones de pesos en las partidas enviadas por la Federación, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Incremento en partidas federales para San Luis Potosí

El reporte "Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero de 2026" establece que en el primer mes del año, el gobierno federal envió al estado seis mil 157.4 millones de pesos, entre participaciones del Ramo 28 y aportaciones del Ramo 33.

En enero de 2025, la suma recibida fue de cinco mil 034.2 millones de pesos.

Lo anterior representa un alza de mil 123.2 millones de pesos en un año, equivalentes a un incremento de 22.2%.

Detalles de participaciones y aportaciones federales

En el aspecto de las participaciones, cuyos montos son en su mayoría de libre disposición, en enero de 2025, el estado recibió dos mil 481 millones de pesos.

Para este año, ese rubro asignó a San Luis dos mil 759.9 millones de pesos, un incremento de 278.9 millones, que representan un alza de 11.24 por ciento.

Por lo que respecta a las aportaciones, que están etiquetados para rubros como la educación, salud, seguridad pública y otros, el alza fue mayor, de 33 por ciento, pues tendrá 844.3 millones de pesos más que el año anterior.

Este 2026 recibió tres mil 397.5 millones de pesos, cuando un año antes, la suma fue de dos mil 553.2 millones de pesos.

A nivel nacional, el presupuesto para las 32 entidades en enero sumó 246 mil 249.7 por millones de pesos, mientras que un año antes, fue de 203 mil 524.9 millones de pesos.

El incremento proporcional fue de 20.9 por ciento, inferior al alcanzado por San Luis Potosí.