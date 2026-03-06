logo pulso
SLP

Sin cierres viales por lluvias esta mañana en SLP

Tráfico intenso en zonas norte, centro y oriente de la ciudad

Por Redacción

Marzo 06, 2026 08:23 a.m.
Sin cierres viales por lluvias esta mañana en SLP

Autoridades informaron que esta mañana no se registran cierres de vialidad por lluvias en la capital potosina, por lo que las principales avenidas se mantienen abiertas a la circulación.

No obstante, se reporta alta carga vehicular en distintas vialidades, aunque el tránsito continúa fluyendo sin bloqueos.

De acuerdo con el monitoreo vial, los cuadrantes norte, centro y oriente de la ciudad presentan la mayor actividad vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar tiempos de traslado.

Elementos de tránsito exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al conducir, con el fin de prevenir accidentes durante la jornada.

