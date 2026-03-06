Sin cierres viales por lluvias esta mañana en SLP
Tráfico intenso en zonas norte, centro y oriente de la ciudad
Autoridades informaron que esta mañana no se registran cierres de vialidad por lluvias en la capital potosina, por lo que las principales avenidas se mantienen abiertas a la circulación.
No obstante, se reporta alta carga vehicular en distintas vialidades, aunque el tránsito continúa fluyendo sin bloqueos.
De acuerdo con el monitoreo vial, los cuadrantes norte, centro y oriente de la ciudad presentan la mayor actividad vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar tiempos de traslado.
Elementos de tránsito exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al conducir, con el fin de prevenir accidentes durante la jornada.
