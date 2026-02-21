"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua
Vecinos exigen a Interapas reparar el pozo y restablecer el servicio.
Vecinos de la colonia San Felipe en Soledad, bloquearon el Acceso Norte en protesta por la falta prolongada de agua potable y la ausencia de una solución por parte de Interapas.
El cierre provocó congestionamiento en la zona norte de la ciudad y obligó a automovilistas a tomar rutas alternas.
Reclamos y demandas de los vecinos a Interapas
Durante la manifestación, los inconformes portaron carteles con mensajes como: "Interapas arreglen el pozo, basta de promesas", "Urge solución" y "Pónganse a trabajar", en reclamo directo al organismo operador por lo que consideran omisión ante el desabasto.
Los habitantes señalaron que el problema no es reciente y que, pese a reportes constantes, no han recibido una respuesta clara sobre cuándo se restablecerá el suministro.
Hasta el momento, Interapas no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la protesta ni sobre las condiciones del pozo que abastece a la colonia.
Foto: Bloqueo por falta de agua
Falla en pozo mantiene sin agua a varias colonias de Soledad
Habitantes de Residencial La Hacienda denuncian falta total de suministro desde el pasado 28 de enero
