"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua

Vecinos exigen a Interapas reparar el pozo y restablecer el servicio.

Por Redacción

Febrero 21, 2026 11:14 a.m.
A
"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua

Vecinos de la colonia San Felipe en Soledad, bloquearon el Acceso Norte en protesta por la falta prolongada de agua potable y la ausencia de una solución por parte de Interapas.

El cierre provocó congestionamiento en la zona norte de la ciudad y obligó a automovilistas a tomar rutas alternas.

Reclamos y demandas de los vecinos a Interapas

Durante la manifestación, los inconformes portaron carteles con mensajes como: "Interapas arreglen el pozo, basta de promesas", "Urge solución" y "Pónganse a trabajar", en reclamo directo al organismo operador por lo que consideran omisión ante el desabasto.

Los habitantes señalaron que el problema no es reciente y que, pese a reportes constantes, no han recibido una respuesta clara sobre cuándo se restablecerá el suministro.

Hasta el momento, Interapas no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la protesta ni sobre las condiciones del pozo que abastece a la colonia.

Foto: Bloqueo por falta de agua

"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua
"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua

"Arreglen el pozo": vecinos de San Felipe bloquean Acceso Norte por falta de agua

SLP

Redacción

Vecinos exigen a Interapas reparar el pozo y restablecer el servicio.

