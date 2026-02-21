SSN reporta tres sismos en México este sábado

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de 4.2 grados en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

A través de X señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 9:00 horas de este 21 de febrero, a 75 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Este mismo sábado, por la madrugada, ocurrió un sismo de 4.2 grados en el suroeste del municipio de Ahome, Sinaloa.

Sobre este hecho no se reportaron afectaciones.

Minutos antes, también se reportó un sismo de 4.4 grados en Veracruz, cuyo epicentro se localizó a 61 kilómetros al sur del municipio de Minatitlán.