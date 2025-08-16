logo pulso
Arriban otras 10 mil despensas de Sedesore a casa de "Tecmol"

Esta mañana, tanto la delegada del DIF como Romero Calzada publicaron las fotografías

Por Huasteca Hoy

Agosto 16, 2025 04:43 p.m.
A
Foto: FB Rebeca Robledo

Foto: FB Rebeca Robledo

CIUDAD VALLES.- Una nueva carga de despensas de Sedesore llegó a una bodega a cargo de José Luis Romero Calzada "Tecmol" de la calle Niños Héroes

Esta mañana, la delegada del DIF estatal, Rebeca Robledo, publicó fotografías de la llegada de otro cargamento de 10 mil despensas, tales como las que llegaron a Ciudad Valles, directamente a un domicilio que se encuentra en Niños Héroes, entre Juan Sarabia y Obregón. 

En su pasada visita, el gobernador, Ricardo Gallardo, dijo que eran mentiras los dichos de Romero Calzada sobre la cantidad de apoyos que se le habían confiado y mencionó que metería en cintura al político de Salinas de Hidalgo.

No obstante, este sábado llegó otro cargamento a un domicilio que el mismo "Tecmol" ha identificado como parte de una renta que hace su familia.

