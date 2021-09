Arzobispado prohíbe las fiestas patronales

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, aseveró que pese a que pueda haber alguna verbena al exterior, en realidad la instrucción de la Diócesis en estos momentos es que, de acuerdo con el semáforo epidémico, "las fiestas patronales están prohibidas", no hay permiso para hacerlas ni aval de parte del Arzobispado.

El sacerdote explicó que se ha platicado con párrocos y sacerdotes de los diferentes templos para que se haga el esfuerzo por restringir la asistencia de los fieles, e incluso se les hace el exhorto a que sigan las celebraciones a través de los medios electrónicos, lo más adecuado en estos momentos de pandemia.

Puntualizó: "Yo pienso que hasta ahorita nosotros como Iglesia no hemos sido factor de contagio, no hemos tenido reporte de algún brote en alguna iglesia o de parte de algunos fieles por haber asistido a una celebración; en lo que a mí respecta, en la parroquia que oficio se toman todas las medidas, se guardan las distancias, se sanitiza, el uso estricto de cubrebocas, etcétera".

Añadió que tal vez lo que desequilibró un poco las cosas fue que se estuvo, por algún tiempo, en semáforo verde y fue lo que cambió un poco la postura de los fieles. "Al menos por parte de la autoridad eclesiástica están prohibidas estas fiestas y fuera de las iglesias, si se detecta que hay aglomeraciones, pues la recomendación es que se denuncie ante las autoridades correspondientes".